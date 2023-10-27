США ударили по иранским объектам в Сирии - Пентагон

Детали

Отмечается, что эти высокоточные удары самообороны являются ответом на серию продолжающихся и по большей части неудачных атак против американского персонала в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые начались 17 октября. В результате этих атак один гражданин США, подрядчик, погиб от сердечного приступа во время укрытия на месте; 21 военнослужащий США получил легкие ранения, но с тех пор все вернулись к службе.

“Президент не имеет более высокого приоритета, чем безопасность персонала США, и он направил сегодняшнюю акцию, чтобы четко дать понять, что Соединенные Штаты не будут терпеть таких атак и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы”, - отмечает Остин.

В Пентагоне добавляют, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не намерены или не хотят участвовать в дальнейших военных действиях, но эти поддерживаемые Ираном атаки против американских сил являются неприемлемыми и должны быть прекращены.

“Иран хочет скрыть своё участие и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы. Мы им не позволим. Если атаки ставленников Ирана на войска США будут продолжаться, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа”, - добавляет Минобороны.

Узкоспециализированные удары в рамках самообороны были предназначены исключительно для защиты и защиты персонала США в Ираке и Сирии. Отмечается, что они отделены и отличаются от текущего конфликта между Израилем и ХАМАС и не являются изменением нашего подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС.

“Мы продолжаем призывать все государственные и негосударственные структуры не предпринимать действий, которые перерастут в более широкий региональный конфликт”, - резюмировал Остин.

Напомним

Военный корабль ВМС США, действовавший на Ближнем Востоке, перехватил несколько целей у побережья Йемена.