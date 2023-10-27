США ударили по иранским объектам в Сирии - Пентагон

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 40884 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 23342 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 48115 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 154070 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 57648 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 111410 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 163293 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153745 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154738 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160027 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 68356 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 71683 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 66658 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 89535 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 29238 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 40909 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 89780 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 154119 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 249133 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 301374 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 386 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 29357 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 49123 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 47981 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 60938 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

США ударили по иранским объектам в Сирии - Пентагон

Киев • УНН

 • 106942 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В четверг по указанию президента Джо Байдена военные силы США нанесли удары по самообороне по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы. Об этом говорится в сообщении главы Пентагона Ллойда Остина, пишет УНН.

США ударили по иранским объектам в Сирии - Пентагон

Детали 

Отмечается, что эти высокоточные удары самообороны являются ответом на серию продолжающихся и по большей части неудачных атак против американского персонала в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые начались 17 октября. В результате этих атак один гражданин США, подрядчик, погиб от сердечного приступа во время укрытия на месте; 21 военнослужащий США получил легкие ранения, но с тех пор все вернулись к службе. 

“Президент не имеет более высокого приоритета, чем безопасность персонала США, и он направил сегодняшнюю акцию, чтобы четко дать понять, что Соединенные Штаты не будут терпеть таких атак и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы”, - отмечает Остин.

В Пентагоне добавляют, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не намерены или не хотят участвовать в дальнейших военных действиях, но эти поддерживаемые Ираном атаки против американских сил являются неприемлемыми и должны быть прекращены. 

“Иран хочет скрыть своё участие и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы. Мы им не позволим. Если атаки ставленников Ирана на войска США будут продолжаться, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа”, - добавляет Минобороны.

Узкоспециализированные удары в рамках самообороны были предназначены исключительно для защиты и защиты персонала США в Ираке и Сирии. Отмечается, что они отделены и отличаются от текущего конфликта между Израилем и ХАМАС и не являются изменением нашего подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС.

“Мы продолжаем призывать все государственные и негосударственные структуры не предпринимать действий, которые перерастут в более широкий региональный конфликт”, - резюмировал Остин.

Напомним

Военный корабль ВМС США, действовавший на Ближнем Востоке, перехватил несколько целей у побережья Йемена.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68