Біля Ємену під обстріл потрави корабель ВМС США: випущені цілі було перехоплено

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Один з офіційних осіб сказав, що ракети випустили підтримувані Іраном бойовики Хуси, які беруть участь у конфлікті в Ємені. За словами другого чиновника, було перехоплено приблизно 2-3 ракети.

Пізніше в четвер речник Пентагону генерал Пет Райдер підтвердив, що USS Carney збив три наземні ракети, а також кілька безпілотників, які були запущені підтримуваними Іраном силами хуситів у Ємені.

«Ця акція була демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми побудували на Близькому Сході і яку ми готові використовувати, коли це необхідно, щоб захистити наших партнерів і наші інтереси в цьому важливому регіоні», — сказав він. «Жодних втрат серед американських сил і, як нам відомо, немає серед цивільних осіб на землі».

Райдер сказав, що Пентагон наразі не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники, але сказав, що вони були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, «потенційно до цілей в Ізраїлі».

Нагадаємо

Сполучені Штати оголошували, що відправлять другий авіаносець у східне Середземномор'я, щоб стримати Іран і Хезболлу від нападу на Ізраїль.