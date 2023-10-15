Пентагон відправить другий авіаносець, аби стримати Іран та Хезболу від нападу на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сполучені Штати незабаром відправлять другий авіаносець у східне Середземномор'я, щоб стримати Іран і Хезболлу від нападу на Ізраїль. Про це повідомляє ABC з посиланням на двох неназваних американських чиновників, пише УНН.
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У звіті йдеться, що Пентагон наказав, щоб USS Eisenhower приєднався до USS Ford, останній з яких знаходиться в міжнародних водах біля узбережжя Ізраїлю.
Крім того, американські ЗМІ повідомляють, що десантний корабель USS Bataan буде розгорнуто ближче до Ізраїлю.
До складу ударної групи Eisenhower входять авіаносець USS Eisenhower і крейсер USS Philippine Sea, а також есмінці USS Laboon, USS Mason і USS Gravely.
Eisenhower вирушив з Норфолка, штат Вірджинія, прямуючи до раніше запланованого розгортання, яке перенесе її на Близький Схід через Середземне море.
Нагадаємо
США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування до можливого розгортання Ізраїлю.