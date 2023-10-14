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США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі - CNN

США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі - CNN

Київ • УНН

 • 501085 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування до можливого розгортання Ізраїлю. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні особи США, пише УНН.

Цитата

“26-й експедиційний загін морської піхоти, сили швидкого реагування, здатні проводити спеціальні операції, готуються на випадок, якщо йому наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити позиції сил США там”, — повідомляють офіційні особи США.

Повідомляється, що підрозділ, який зараз знаходиться на борту десантного корабля USS Bataan, складається з більш ніж 2000 морських піхотинців і матросів і здатний підтримати великомасштабну евакуацію. Серед найважливіших завдань експедиційного загону морської піхоти — евакуаційні операції та гуманітарна допомога.

За словами чиновників, такого наказу підрозділу поки що не надавалося. Але представники міністерства оборони останніми днями неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко перекинути до регіону додаткові сили та засоби в міру необхідності, оскільки Ізраїль продовжує вести війну проти терористичного угрупування ХАМАС.

Доповнення

США перекинули авіаносну ударну групу авіаносця “Джеральд Р. Форд” у східне Середземномор’я та посилило присутність винищувальної авіації.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомляв, що перші партії військової допомоги від США вже прибули до Ізраїлю, і ще більше — у дорозі.

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