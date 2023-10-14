США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования к возможному развертыванию Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США, пишет УНН.
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“26-й экспедиционный отряд морской пехоты, силы быстрого реагирования, способные проводить специальные операции, готовятся на случай, если ему приказано приблизиться к Израилю, чтобы укрепить там позиции сил США”, — сообщают официальные лица США.
Сообщается, что подразделение, которое сейчас находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов и способно поддержать крупномасштабную эвакуацию. Среди важнейших задач экспедиционного отряда морской пехоты — эвакуационные операции и гуманитарная помощь.
По словам чиновников, такого приказа подразделению пока что не отдавалось. Но представители министерства обороны в последние дни неоднократно заявляли, что Пентагон сможет быстро перебросить в регион дополнительные силы и средства по мере необходимости, поскольку Израиль продолжает вести войну против террористической группировки ХАМАС.
Дополнение
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщал, что первые партии военной помощи от США уже прибыли в Израиль, и еще больше — в пути.