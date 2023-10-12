Пока существует Америка, Израилю никогда не придется защищать себя в одиночку - Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Первые партии военной помощи от США уже прибыли в Израиль, и еще больше - в пути. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Израиле во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, сообщает УНН со ссылкой на The Tiimes of Israel.
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“Послание, которое я передаю Израилю, заключается в следующем: вы можете быть достаточно сильными, чтобы защитить себя самостоятельно, но пока существует Америка, вам никогда, никогда не придется этого делать. Мы всегда будем рядом с вами”, — заявил Блинкен.
По его словам, “это послание, которое президент Байден передал прем’ер-министру с момента начала этого кризиса”.
Блинкен приветствовал создание национального правительства, а также “единство и решимость, которые он отражает в израильском обществе”.
“В то самое время, когда мы были шокированы развратом ХАМАСа, нас также вдохновляла храбрость израильтян. Дедушка, который более часа ехал в осажденный кибуц, вооруженный только пистолетом, и спас своих детей и внуков. Мать, которая погибла, закрыв своим телом сына-подростка, отдав свою жизнь, чтобы спасти его”, — заявил Госсекретарь.
И заявил, что США держит своё слово в отношении помощи Израилю.
“Мы поставляем перехватчики боеприпасов для пополнения Железного купола Израиля, а также другие оборонные материалы. Первые партии американской военной помощи уже прибыли в Израиль, и еще больше — в пути. По мере того, как будут развиваться оборонные потребности Израиля, мы будем работать с Конгрессом над тем, чтобы обеспечить их удовлетворение. И я могу сказать вам, что в нашем Конгрессе есть подавляющая, подавляющая двухпартийная поддержка безопасности Израиля” , - отметил Госсекретарь США.
Дополнение
Биньямин Нетаньяху поблагодарил Энтони Блинкена за поддержку США в борьбе с ХАМАСом. И отметил, что боевики террористической группировки должны быть уничтожены, так же как когда-то был разгромлен ИГИЛ.