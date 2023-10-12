Пока существует Америка, Израилю никогда не придется защищать себя в одиночку - Блинкен

КИЕВ. 12 октября. УНН. Первые партии военной помощи от США уже прибыли в Израиль, и еще больше - в пути. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Израиле во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, сообщает УНН со ссылкой на The Tiimes of Israel.