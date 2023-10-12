Поки існує Америка, Ізраїлю ніколи не доведеться захищати себе наодинці - Блінкен

Цитата

“Послання, яке я передаю Ізраїлю, полягає в наступному: ви можете бути достатньо сильними, щоб захистити себе самостійно, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо поруч з вами”, — заявив Блінкен.

За його словами, “це послання, яке президент Байден передав прем’єр-міністру з моменту початку цієї кризи”.

Блінкен привітав створення національного уряду, а також “єдність і рішучість, які він відображає в ізраїльському суспільстві”.

“В той самий час, коли ми були шоковані розпустою ХАМАСу, нас також надихала хоробрість ізраїльтян. Дідусь, який понад годину їхав до обложеного кібуца, озброєний лише пістолетом, і врятував своїх дітей та онуків. Мати, яка загинула, закривши своїм тілом сина-підлітка, віддавши своє життя, щоб врятувати його”, — заявив Держсекретар.

І заявив, що США дотримується свого слова стосовно допомоги Ізраїлю.

“Ми постачаємо перехоплювачі боєприпасів для поповнення Залізного купола Ізраїлю, а також інші оборонні матеріали. Перші партії американської військової допомоги вже прибули до Ізраїлю, і ще більше — в дорозі. В міру того, як розвиватимуться оборонні потреби Ізраїлю, ми працюватимемо з Конгресом над тим, щоб забезпечити їх задоволення. І я можу сказати вам, що в нашому Конгресі є переважна, переважна двопартійна підтримка безпеки Ізраїлю” , - зазначив Держсекретар США.

Доповнення

Біньямін Нетаньяху подякував Ентоні Блінкену за підтримку США у боротьбі з ХАМАСом. І зазначив, що бойовики терористичного угрупування повинні буди знищенні, так само як колись був розгромлений ІДІЛ.