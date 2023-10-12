Нетаньяху подякував Блінкену за підтримку США і заявив, що ХАМАС повинен бути розгромлений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Бойовики терористичного угрупування ХАМАС повинні буди знищенні, так само як колись був розгромлений ІДІЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху на спільний пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув до Ізраіля з офіційним візитом, повідомляє УНН із посиланням на The Tiimes of Israel.
Беньямін Нетаньяху подякував Ентоні Блінкену за підтримку США у боротьбі з ХАМАСом.
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"Пане міністре, ви приїхали до нації, яка страждає, нації, яка бореться, нації левів, нації, яка сповнена рішучості перемогти сили зла, що оточують нас. Дякую вам, дякую президенту Байдену і дякую американському народу за вашу неймовірну підтримку Ізраїлю в нашій війні проти варварів з ХАМАСу", - заявив Нетаньяху.
Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що цей візит "є ще одним відчутним прикладом однозначної підтримки з боку Америки".
"ХАМАС показав себе ворогом цивілізації. Масове вбивство молодих людей на музичному фестивалі під відкритим небом, вбивство цілих сімей, вбивство батьків на очах у їхніх дітей і вбивство дітей на очах у їхніх батьків. Спалення людей живцем. Відрубування голів. Викрадення - маленького хлопчика, і не тільки викрадення, знущання, побої, напади", - зазначив Нетаньяху.
За його словами, президент США Джо Байден мав рацію, назвавши ХАМАС «чистим злом».
"ХАМАС - це ІДІЛ, і так само як ІДІЛ був розгромлений, так само повинен бути розгромлений і ХАМАС", - сказав Нетаньяху.
І зазначив, що жодна країна не повинна давати бойовикам притулок. А проти тих, хто це робить, повинні бути запроваджені санкції.
"Попереду буде багато важких днів", - сказав Нетаньяху, але він "не сумнівається, що сили цивілізації переможуть, і причина цього полягає в тому, що ми розуміємо, що є першою передумовою перемоги. Це те, про що ви щойно сказали на нашій зустрічі - моральна чистота".
Нагадаємо
Держсекретар США Ентоні Блінкін під час робочої поїздки до Ізраїлю обговорив з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху співпрацю в галузі безпеки.