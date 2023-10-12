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Держсекретар США Блінкен зустрівся з прем'єром Ізраїля: обговорили співпрацю в галузі безпеки

Держсекретар США Блінкен зустрівся з прем'єром Ізраїля: обговорили співпрацю в галузі безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув до країни з офіційним візитом, повідомляє УНН із посиланням на заяву посольства США в Ізраїлі.

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Прем'єр-міністр Нетаньяху заявив, що візит Блінкена є ще одним вираженням зв'язку між Ізраїлем та Сполученими Штатами. За його словами, країни поділяють спільні інтереси, які зростають з кожним днем.

Нетаньяху зазначив, що США «щойно допомогли протистояти спробам делегітимізувати Ізраїль в Організації Об'єднаних Націй».

«Ваш візит відбувається у важливий час. Це час, коли багато хто в міжнародному співтоваристві - я б сказав, більшість міжнародного співтовариства - побачили справжнє обличчя Ірану. Вони побачили варварство цього режиму проти власного народу. Вони побачили, як він експортує агресію за межі своїх кордонів і за межі Близького Сходу, і я думаю, що існує загальний консенсус щодо того, що цей режим не повинен отримати ядерну зброю», - сказав Нетаньяху Блінкену.

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За словами прем'єр-міністра, політика Ізраїлю полягає в тому, щоб зробити все, щоб не допустити набуття Іраном ядерної зброї і засобів її доставки

Своєю чергою Держсекретар США заявив, що відданість Америки безпеці Ізраїлю залишається залізною.

«Прихильність Америки ніколи не коливалась. І ніколи не похитнеться. І сьогодні ми з прем'єр-міністром обговорили шляхи, якими ми можемо продовжувати зміцнювати наше партнерство і наші спільні інтереси в галузі безпеки», - заявив Блінкен.

За його словами, США та Ізраїль згодні з тим, що Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю.

«Обговорили поглиблення співпраці з метою протистояння і протидії дестабілізуючій діяльності Ірану в регіоні і за його межами. Так само, як Іран протягом тривалого часу підтримує терористів, які нападають на ізраїльтян та інших, режим зараз надає безпілотники, які росія використовує для вбивства невинних українських цивільних осіб», - зауважив Держсекретар.

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Блінкен також зазначив, що довгострокова мета США полягає в тому, щоб палестинці та ізраїльтяни користувалися рівним рівнем свободи, безпеки, можливостей, справедливості та гідності

«Ми закликаємо всі сторони зараз вжити термінових заходів для відновлення спокою, деескалації. Ми хочемо переконатися, що існує середовище, в якому ми зможемо, я сподіваюся, в якийсь момент створити умови, за яких ми зможемо почати відновлювати почуття безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців, якого, звичайно, катастрофічно бракує», - зауважив Блінкен.

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