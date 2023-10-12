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У ЦАХАЛ визнали, що були "ознаки" перед масованою атакою ХАМАС

У ЦАХАЛ визнали, що були "ознаки" перед масованою атакою ХАМАС

Київ • УНН

 • 421866 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі визнав, що перед атакою ХАМАС були "ознаки", але серйозних попереджень не було. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Як повідомляли ЗМІ, високопоставлені офіцери розвідки обговорювали ці попередження по телефону у ніч на суботу та домовилися продовжити обговорення вранці. 

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі зазначив, що серйозних попереджень розвідки не було, але підтверджує, що деякі ознаки були.

«Такого попередження не було. Ознаки, що з'явилися за кілька годин до цього, могли ґрунтуватися на різних розвідувальних ознаках», - сказав Хагарі, додаючи, що військові розслідуватимуть усе, що пов'язане із раптовою атакою терористичної групи.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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