В ЦАХАЛ признали, что были "признаки" перед массированной атакой ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари признал, что перед атакой ХАМАС были "признаки", но серьезных предупреждений не было. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Как сообщали СМИ, высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения по телефону в ночь на субботу и договорились продолжить обсуждение утром.
Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари отметил, что серьёзных предупреждений разведки не было, но подтверждает, что некоторые признаки были.
«Такого предупреждения не было. Признаки, появившиеся за несколько часов до этого, могли основываться на различных разведывательных признаках», - сказал Хагари, добавляя, что военные будут расследовать все, что связано с внезапной атакой террористической группы.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.