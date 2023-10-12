Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В результаті бойових дій в Ізраїлі наразі вже відомо про сім загиблих українців. Ще 9 поранені і 9 зникли безвісти. Про це у четвер розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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«Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл», - написав Ніколенко у Facebook.
Також, за його словами, дев’ять громадян України отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.
Доповнення
У МЗС зазначають, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів, додав Ніколенко. І зазначив, що деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.
За словами речника МЗС, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Газа. Водночас, як зауважив Ніколенко, через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.
«МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей», - додав речник МЗС.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про трьох загиблих українців через бойові дії в Ізраїлі.