Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В результате боевых действий в Израиле уже известно о семи погибших украинцах. Еще 9 ранены и 9 пропали без вести. Об этом в четверг рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел", - написал Николенко в Facebook.
Также, по его словам, девять граждан Украины получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.
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В МИД отмечают, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов, добавил Николенко. И отметил, что детали будут направлены гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.
По словам спикера МИД, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. В то же время, как отметил Николенко, из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.
"МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее вытащить наших людей", - добавил спикер МИД.
Напомним
Ранее сообщалось о трех погибших украинцах из-за боевых действий в Израиле.