У Газі не буде світла та води, поки заручники ХАМАСу не повернуться додому - міністр енергетики Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сектор Газа залишатиметься в умовах енергетичної та гуманітарної блокади доти, доки викрадених ХАМАС ізраїльтян не буде звільнено, заявив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє УНН.
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"Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнено, жоден водопровідний гідрант не буде відчинено, жоден бензовоз не в'їде доти, доки викрадених ізраїльтян не буде повернуто додому. Гуманітарний крок у відповідь на гуманітарний крок. І нехай ніхто не буде проповідувати нам мораль", написав Кац у соцмережі X.
סיוע הומניטרי לעזה? אף מתג חשמל לא יורם, שיבר מים לא יפתח ומשאית דלק לא תיכנס עד להשבת החטופים הישראלים הביתה. הומניטרי תמורת הומניטרי. ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 12, 2023
Доповнення
Ісмаїл Ханія, голова політичного бюро ХАМАСу, заявив, що угруповання не буде вести переговори з Ізраїлем про захоплених ним заручників, поки не закінчаться бойові дії
Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа під час нищівної атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається незрозумілою. ХАМАС та Ісламський джихад стверджують, що утримують 130 заручників, за деякими даними, щонайменше 200 утримуються в секторі Газа.
Додамо
У секторі Газа через нестачу палива у середу відключили від електропостачання єдину електростанцію.