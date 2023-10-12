В Газе не будет света и воды, пока заложники ХАМАСа не вернутся домой - министр энергетики Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац, сообщает УНН.
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"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въезжает до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой. Гуманитарный шаг в ответ на гуманитарный шаг. И пусть никто не будет проповедовать нам мораль", написал Кац в соцсети X.
סיוע הומניטרי לעזה? אף מתג חשמל לא יורם, שיבר מים לא יפתח ומשאית דלק לא תיכנס עד להשבת החטופים הישראלים הביתה. הומניטרי תמורת הומניטרי. ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר.— ישראל כ”ץ Исраэль Кац (@Israel_katz) 12 октября 2023 года
Дополнение
Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАСа, заявил, что группировка не будет вести переговоры с Израилем о захваченных им заложниках, пока не закончатся боевые действия
Судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа во время сокрушительной атаки террористической группировки ХАМАС, до сих пор остается неясной. ХАМАС и Исламский джихад утверждают, что удерживают 130 заложников, по некоторым данным, по меньшей мере 200 удерживаются в секторе Газа.
Добавим
В секторе Газа из-за нехватки топлива в среду отключили от электроснабжения единственную электростанцию.