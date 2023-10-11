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Актуальне
Єдина електростанція Гази вже не працює - ЗМІ

Єдина електростанція Гази вже не працює - ЗМІ

Київ • УНН

 • 406352 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У секторі Газа через нестачу палива відключили від електропостачання єдину електростанцію, повідомляє Ajazeera, пише УНН.

Деталі

За годину до цього влада Гази попередила, що о 14:00 за місцевим часом (11:00 за Гринвічем) електроенергію буде відключено, оскільки на електростанції закінчується паливо.

Зазначається, що без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за словами представників влади в Газі, вистачить лише на два-чотири дні.

Це також означає, що в баштових корпусах не буде проточної води і не працюватимуть ліфти.

Раніше

У середу влада Гази повідомила, що подача електроенергії до контрольованого ХАМАСом прибережного анклаву повністю припиниться протягом кількох годин, що обмежить можливість надання основних послуг.

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