Єдина електростанція Гази вже не працює - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У секторі Газа через нестачу палива відключили від електропостачання єдину електростанцію, повідомляє Ajazeera, пише УНН.
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За годину до цього влада Гази попередила, що о 14:00 за місцевим часом (11:00 за Гринвічем) електроенергію буде відключено, оскільки на електростанції закінчується паливо.
Зазначається, що без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за словами представників влади в Газі, вистачить лише на два-чотири дні.
Це також означає, що в баштових корпусах не буде проточної води і не працюватимуть ліфти.
Раніше
У середу влада Гази повідомила, що подача електроенергії до контрольованого ХАМАСом прибережного анклаву повністю припиниться протягом кількох годин, що обмежить можливість надання основних послуг.