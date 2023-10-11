Влада Гази попередила мешканців про припинення електропостачання

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"Усі базові послуги в Газі залежать від електроенергії, і неможливо буде частково працювати з генераторами через перешкоду поставок палива через ворота Рафах", — йдеться у повідомленні.

Раніше, міністр енергетики Ізраїль Кац заявив, що він підписує наказ, який доручає Ізраїльській електричній корпорації припинити постачання електроенергії до Гази.

Агентство ООН з надання допомоги та організації робіт (UNRWA) також повідомило, що воно було вимушено закрити всі 14 своїх центрів розподілу продовольства в Газе, і в результаті півмільйона людей перестали отримувати життєво необхідну продовольчу допомогу.

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