Влада Гази попередила мешканців про припинення електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Влада Гази повідомила, що подача електроенергії до контрольованого ХАМАСом прибережного анклаву повністю припиниться протягом кількох годин, що обмежить можливість надання основних послуг. Про це пише CNN, передає УНН.
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"Усі базові послуги в Газі залежать від електроенергії, і неможливо буде частково працювати з генераторами через перешкоду поставок палива через ворота Рафах", — йдеться у повідомленні.
Раніше, міністр енергетики Ізраїль Кац заявив, що він підписує наказ, який доручає Ізраїльській електричній корпорації припинити постачання електроенергії до Гази.
Агентство ООН з надання допомоги та організації робіт (UNRWA) також повідомило, що воно було вимушено закрити всі 14 своїх центрів розподілу продовольства в Газе, і в результаті півмільйона людей перестали отримувати життєво необхідну продовольчу допомогу.
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