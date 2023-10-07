Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр енергетики Ізраїль Кац підписує наказ, який доручає Ізраїльській електричній корпорації припинити постачання електроенергії до Гази, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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«Все буде не так, як було», — каже Кац у заяві.
Газа значною мірою покладається на Ізраїль та імпорт палива як джерело енергії.
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7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.