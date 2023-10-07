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Израиль прекращает поставки электроэнергии в Газу

Израиль прекращает поставки электроэнергии в Газу

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр энергетики Израиль Кац подписывает приказ, который поручает израильской электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в Газу, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Цитата

«Все будет не так, как было», — говорит Кац в заявлении.

Газа в значительной степени полагается на Израиль и импорт топлива в качестве источника энергии.

Добавим

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

По меньшей мере 40 человек погибли и 740 получили ранения с начала массированной атаки террористической группировки ХАМАС. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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