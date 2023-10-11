Власти Газы предупредили жителей о прекращении электроснабжения.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Власти Газы сообщили, что подача электроэнергии в контролируемый ХАМАСОм прибрежный анклав полностью прекратится в течение нескольких часов, что ограничит возможность предоставления основных услуг. Об этом пишет CNN, передает УНН.
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"Все базовые услуги в отрасли зависят от электроэнергии, и будет невозможно частично работать с генераторами из-за препятствия поставок топлива через ворота Рафах", — говорится в сообщении.
Ранее министр энергетики Израиль Кац заявил, что он подписывает приказ, предписывающий израильской электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в Газу.
Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ (UNRWA) также сообщило, что оно было вынуждено закрыть все 14 своих центров распределения продовольствия в Газе, и в результате полмиллиона человек перестали получать жизненно необходимую продовольственную помощь.
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