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Власти Газы предупредили жителей о прекращении электроснабжения.

Власти Газы предупредили жителей о прекращении электроснабжения.

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Власти Газы сообщили, что подача электроэнергии в контролируемый ХАМАСОм прибрежный анклав полностью прекратится в течение нескольких часов, что ограничит возможность предоставления основных услуг. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Цитата

"Все базовые услуги в отрасли зависят от электроэнергии, и будет невозможно частично работать с генераторами из-за препятствия поставок топлива через ворота Рафах", — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Израиль Кац заявил, что он подписывает приказ, предписывающий израильской электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в Газу.

Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ (UNRWA) также сообщило, что оно было вынуждено закрыть все 14 своих центров распределения продовольствия в Газе, и в результате полмиллиона человек перестали получать жизненно необходимую продовольственную помощь.

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