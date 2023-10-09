Міністр енергетики Ізраїлю доручив перекрити подачу води до Гази

Цитата

«Я дав вказівку негайно припинити подачу води з Ізраїлю в сектор Газа», — заявив Кац, додаючи, що подача електроенергії і палива була припинена два дні тому.

Доповнення

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що віддав наказ про "повну блокаду" сектора Газа, для боротьби з терористичним угрупуванням ХАМАС.



На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.