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Нет света, еды и топлива: Израиль объявил о полной блокаде Газы

Киев • УНН

 • 4454492 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН.  Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о "полной блокаде" сектора Газа, для борьбы с террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Цитата

"Я отдал приказ о полной осаде сектора Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - заявил Галант после совещания в Южном командовании ЦАХАЛа.

"Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - добавил он.

Дополнение

Главный спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари пригрозил руководству ХАМАС. Он заявил, что "Яхья Синвар является командующим кампании, и он мертвый человек". По его словам, военное и политическое руководство ХАМАС, все его активы уязвимы и обречены.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.

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