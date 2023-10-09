Нет света, еды и топлива: Израиль объявил о полной блокаде Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о "полной блокаде" сектора Газа, для борьбы с террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.
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"Я отдал приказ о полной осаде сектора Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - заявил Галант после совещания в Южном командовании ЦАХАЛа.
"Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - добавил он.
Дополнение
Главный спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари пригрозил руководству ХАМАС. Он заявил, что "Яхья Синвар является командующим кампании, и он мертвый человек". По его словам, военное и политическое руководство ХАМАС, все его активы уязвимы и обречены.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.