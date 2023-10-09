Немає світла, їжі та палива: Ізраїль оголосив про повну блокаду Гази

Цитата

"Я віддав наказ про повну облогу сектора Газа. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все закрито", - заявив Галант після наради в Південному командуванні ЦАХАЛу.

"Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно", - додав він.

Доповнення

Головний речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі пригрозив керівництву ХАМАС. Він заявив, що “Ях'я Сінвар є командувачем кампанії, і він мертва людина”. За його словами, військове та політичне керівництво ХАМАС, усі його активи вразливі та приречені.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.