У ЦАХАЛ попередили, що лідер ХАМАС Сінвар "мертва людина"

Цитата

«Ях'я Сінвар є командувачем кампанії, і він мертва людина», - сказав Хагарі на пресконференції.

«Військове та політичне керівництво ХАМАС, усі його активи вразливі та приречені», - додав він.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.