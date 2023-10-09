У ЦАХАЛ попередили, що лідер ХАМАС Сінвар "мертва людина"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Головний речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі пригрозив керівництву ХАМАС, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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«Ях'я Сінвар є командувачем кампанії, і він мертва людина», - сказав Хагарі на пресконференції.
«Військове та політичне керівництво ХАМАС, усі його активи вразливі та приречені», - додав він.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.