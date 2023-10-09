В ЦАХАЛ предупредили, что лидер ХАМАС Синвар "мертвец"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Главный спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари пригрозил руководству ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Цитата
«Яхья Синвар - командующий кампанией, и он мертвец», - сказал Хагари на пресс-конференции.
«Военное и политическое руководство ХАМАС, все его активы уязвимы и обречены», - добавил он.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.