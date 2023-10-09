Министр энергетики Израиля поручил перекрыть подачу воды в Газу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац объявил, что он поручил властям перекрыть подачу воды в Сектор Газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The times of Israel.
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«Я дал указание немедленно прекратить подачу воды из Израиля в сектор Газа», — заявил Каца, добавляя, что подача электроэнергии и топлива была прекращена два дня назад.
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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о "полной блокаде" сектора Газа, для борьбы с террористической группировкой ХАМАС.
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.