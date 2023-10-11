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Единственная электростанция Газы уже не работает-СМИ.

Единственная электростанция Газы уже не работает-СМИ.

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В секторе Газа из-за недостатка топлива отключили от электроснабжения единую электростанцию, сообщает Aljazeera, пишет УНН.

Детали

За час до этого власти Газы предупредили, что в 14:00 по местному времени (11: 00 по Гринвичу) электричество будет отключено, поскольку на электростанции заканчивается топливо.

Отмечается, что без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по словам представителей властей в Газе, хватит лишь на два-четыре дня.

Это также означает, что в башенных корпусах не будет проточной воды и не будут работать лифты.

Ранее

В среду власти Газы сообщили, что подача электроэнергии на контролируемые хромосомы прибрежного анклава полностью прекратится в течение нескольких часов, что ограничит возможность предоставления основных услуг.

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