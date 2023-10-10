ХАМАС відмовився вести переговори щодо заручників до закінчення бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ісмаїл Ханія, голова політичного бюро ХАМАСу, заявив, що угруповання не буде вести переговори з Ізраїлем про захоплених ним заручників, поки не закінчаться бойові дії, повідомляє BBC, пише УНН.
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"Ми поінформували всі сторони, які зверталися до нас щодо полонених противника, які утримуються “силами опору”, що ця справа не буде відкрита до закінчення бою, - заявив Ханія.
І додав, що звільнять полонених "тільки за ту ціну, на яку погодиться опір".
Доповнення
Раніше бойовики ХАМАС пригрозили розпочати страту заручників у відповідь на удари Ізраїлю в Газі, здійснені без попереджень.
Президент Джо Байден заявив, що для звільнення заручників США буде обмінюватись з Ізраїлем розвідувальною інформацією.
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