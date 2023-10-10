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ХАМАС відмовився вести переговори щодо заручників до закінчення бойових дій

ХАМАС відмовився вести переговори щодо заручників до закінчення бойових дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ісмаїл Ханія, голова політичного бюро ХАМАСу, заявив, що угруповання не буде вести переговори з Ізраїлем про захоплених ним заручників, поки не закінчаться бойові дії, повідомляє BBC, пише УНН.

Цитата

"Ми поінформували всі сторони, які зверталися до нас щодо полонених противника, які утримуються “силами опору”, що ця справа не буде відкрита до закінчення бою, - заявив Ханія.

І додав, що звільнять полонених "тільки за ту ціну, на яку погодиться опір".

Доповнення

Раніше бойовики ХАМАС пригрозили розпочати страту заручників у відповідь на удари Ізраїлю в Газі, здійснені без попереджень. 

Президент Джо Байден заявив, що для звільнення заручників США буде обмінюватись з Ізраїлем розвідувальною інформацією.

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