МЗС: через неможливість покинути Ізраїль звернулося 300 українців, з сектору Газа хочуть виїхати ще 150
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За три доби оперативний штаб МЗС України опрацював понад 700 звернень від українців, які перебувають в Ізраїлі. 300 громадян мають труднощі з виїздом з країни, ще 150 хочуть виїхати з сектору Газа. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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«Загалом за 3 доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян», - повідомив Олег Ніколенко.
«Що стосується українців, які звернулися до оперативного штабу у зв’язку з неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів, то тут ми маємо цифру близько 300 громадян, це на території Ізраїлю. А також 150 українців в секторі Газа, які заявили про своє бажання виїхати з анклаву»,- додав речник.
Деталі
Ситуація в секторі Газа, за словами речника, - складна, бо там тривають активні бойові дії.
За словами Ніколенка, найоптимальніший шлях евакуації українців з Ізраїлю - це аеропорт Бен-Гуріона. Попри скасування авіарейсів, деякі компанії продовжують літати з Ізраїлю. Тому МЗС радить громадянам перевіряти можливості залишити країну комерційними авіалініями.
Проте оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги українцям залишити Ізраїль.
Окрім цього Ніколенко доповів, що за минулу добу українські дипломати розшукали сімох українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Зараз вони перебувають в безпеці. Також посольство України допомогло шістьом родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.
Щодо постраждалих, є підтверджена інформація про загибель двох українок. Інформація про інших жертв серед українців уточнюється.
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.