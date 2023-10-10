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МИД: из-за невозможности покинуть Израиль обратилось 300 украинцев, из сектора Газа хотят уехать еще 150

МИД: из-за невозможности покинуть Израиль обратилось 300 украинцев, из сектора Газа хотят уехать еще 150

Киев • УНН

 • 553685 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. За трое суток оперативный штаб МИД Украины обработал более 700 обращений от украинцев, находящихся в Израиле. 300 граждан испытывают трудности с выездом из страны, еще 150 хотят уехать из сектора Газа. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

«Всего за 3 суток оперативный штаб МИД, который был создан для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан», - сообщил Олег Николенко.

«Что касается украинцев, обратившихся в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов, то здесь мы имеем цифру около 300 граждан, это на территории Израиля. А также 150 украинцев в секторе Газа, которые заявили о своем желании уехать из анклава»,- добавил спикер.

Детали

Ситуация в секторе Газа, по словам представителя, - сложная, потому что там продолжаются активные боевые действия.

По словам Николенко, самый оптимальный путь эвакуации украинцев из Израиля - это аэропорт Бен-Гуриона. Несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании продолжают летать из Израиля. Поэтому МИД советует гражданам проверять возможности покинуть страну коммерческими авиалиниями.

Однако оперативный штаб и другие причастные ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути помощи украинцам покинуть Израиль.

Кроме этого Николенко доложил, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали семерых украинцев на юге страны, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они находятся в безопасности. Также посольство Украины помогло шестерым семьям найти временное жилье в Израиле.

Относительно пострадавших, есть подтвержденная информация о гибели двух украинок. Информация о других жертвах среди украинцев уточняется.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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