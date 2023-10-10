МИД: из-за невозможности покинуть Израиль обратилось 300 украинцев, из сектора Газа хотят уехать еще 150

КИЕВ. 10 октября. УНН. За трое суток оперативный штаб МИД Украины обработал более 700 обращений от украинцев, находящихся в Израиле. 300 граждан испытывают трудности с выездом из страны, еще 150 хотят уехать из сектора Газа. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.