ХАМАС отказался вести переговоры о заложниках до окончания боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАСа, заявил, что группировка не будет вести переговоры с Израилем о захваченных им заложниках, пока не закончатся боевые действия, сообщает BBC, пишет УНН.
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"Мы проинформировали все стороны, которые обращались к нам в отношении пленных противника, удерживаемых “силами сопротивления”, что это дело не будет открыто до окончания боя, - заявил Хания.
И добавил, что освободят пленных "только за ту цену, на которую согласится сопротивление".
Дополнение
Ранее боевики ХАМАС пригрозили начать казнь заложников в ответ на удары Израиля в Газе, совершенные без предупреждений.
Президент Джо Байден заявил, что для освобождения заложников США будут обмениваться с Израилем разведывательной информацией.
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