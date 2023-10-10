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В Ізраїлі загинули щонайменше 11 американських громадян, США надаватимуть розвіддані для звільнення заручників - Байден

В Ізраїлі загинули щонайменше 11 американських громадян, США надаватимуть розвіддані для звільнення заручників - Байден

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Серед загиблих в результаті нападу бойовиків на Ізраїль було щонайменше 11 американських громадян. Для звільнення заручників США буде обмінюватись з Ізраїлем розвідувальною інформацією. Про це заявив президент США Дон Байден, повідомляє УНН із посиланням на сайт Білого дому.

Цитата

“На жаль, тепер ми знаємо, що серед загиблих було щонайменше 11 американських громадян, багато з яких знайшли другий дім в Ізраїлі”, - заявив Байден.

Він також зазначив, що американські громадяни досі залишаються зниклими безвісти, і США працює з ізраїльськими офіційними особами, щоб отримати більше інформації про їхнє місцезнаходження.

“Я доручив своїй команді працювати з ізраїльськими колегами над усіма аспектами питання із звільненням заручників, включаючи обмін розвідувальною інформацією та направлення експертів з різних відомств уряду Сполучених Штатів для консультацій з ізраїльськими колегами та надання їм порад щодо зусиль зі звільнення заручників”, - йдеться у повідомленні.

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Американським громадянам, які наразі перебувають в Ізраїлі, Державний департамент надає консульську допомогу, а також оновлює повідомлення про безпеку. Для тих, хто бажає виїхати, як повідомляється, все ще доступні комерційні рейси та наземні варіанти.

“Ми пам'ятаємо біль від нападів терористів у себе вдома, і американці по всій країні об'єдналися проти цих злих актів, які знову забрали життя невинних американців. Це обурливо. І ми продовжимо демонструвати світові, що американський народ непохитний у своїй рішучості протистояти тероризму в усіх його формах. Сполучені Штати і Держава Ізраїль є нерозлучними партнерами. Сполучені Штати і надалі забезпечуватимуть Ізраїль усім необхідним для захисту себе і свого народу”,- зауважив Байден.

Доповнення

Білий дім заявив у понеділок, що після жахливих атак, які сталися минулими вихідними, немає наміру надсилати війська США в Ізраїль.

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