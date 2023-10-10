В Ізраїлі загинули щонайменше 11 американських громадян, США надаватимуть розвіддані для звільнення заручників - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Серед загиблих в результаті нападу бойовиків на Ізраїль було щонайменше 11 американських громадян. Для звільнення заручників США буде обмінюватись з Ізраїлем розвідувальною інформацією. Про це заявив президент США Дон Байден, повідомляє УНН із посиланням на сайт Білого дому.
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“На жаль, тепер ми знаємо, що серед загиблих було щонайменше 11 американських громадян, багато з яких знайшли другий дім в Ізраїлі”, - заявив Байден.
Він також зазначив, що американські громадяни досі залишаються зниклими безвісти, і США працює з ізраїльськими офіційними особами, щоб отримати більше інформації про їхнє місцезнаходження.
“Я доручив своїй команді працювати з ізраїльськими колегами над усіма аспектами питання із звільненням заручників, включаючи обмін розвідувальною інформацією та направлення експертів з різних відомств уряду Сполучених Штатів для консультацій з ізраїльськими колегами та надання їм порад щодо зусиль зі звільнення заручників”, - йдеться у повідомленні.
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Американським громадянам, які наразі перебувають в Ізраїлі, Державний департамент надає консульську допомогу, а також оновлює повідомлення про безпеку. Для тих, хто бажає виїхати, як повідомляється, все ще доступні комерційні рейси та наземні варіанти.
“Ми пам'ятаємо біль від нападів терористів у себе вдома, і американці по всій країні об'єдналися проти цих злих актів, які знову забрали життя невинних американців. Це обурливо. І ми продовжимо демонструвати світові, що американський народ непохитний у своїй рішучості протистояти тероризму в усіх його формах. Сполучені Штати і Держава Ізраїль є нерозлучними партнерами. Сполучені Штати і надалі забезпечуватимуть Ізраїль усім необхідним для захисту себе і свого народу”,- зауважив Байден.
Доповнення
Білий дім заявив у понеділок, що після жахливих атак, які сталися минулими вихідними, немає наміру надсилати війська США в Ізраїль.