В Израиле погибли по меньшей мере 11 американских граждан, США будут предоставлять разведданные для освобождения заложников - Байден.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Среди погибших в результате нападения боевиков на Израиль было по меньшей мере 11 американских граждан. для освобождения заложников США будет обмениваться с Израилем разведывательной информацией. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
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“У сожалению, теперь мы знаем, что среди погибших было по меньшей мере 11 американских граждан, многие из которых нашли второй дом в Израиле”, - заявил Байден.
Он также отметил, что американские граждане все еще пропали без вести, и США работают с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении.
“Я поручил своей команде работать с израильскими коллегами над всеми аспектами вопроса об освобождении заложников, включая обмен разведывательной информацией и направление экспертов из различных ведомств правительства Соединенных Штатов для консультаций с израильскими коллегами и предоставления им советов по усилиям по освобождению заложников”, - говорится в сообщении.
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Американским гражданам, которые в настоящее время находятся в Израиле, Государственный департамент предоставляет консульскую помощь, а также обновляет уведомления о безопасности. Сообщается, что для тех, кто хочет уехать, по-прежнему доступны коммерческие рейсы и наземные варианты.
“Мы помним боль от нападений террористов у себя дома, и американцы по всей стране объединились против этих злых действий, которые снова унесли жизни невинных американцев. Это возмутительно. И мы продолжим демонстрировать миру, что американский народ непреклонен в своей решимости противостоять терроризму во всех его формах. Соединенные Штаты и Государство Израиль являются неразлучными партнерами. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут обеспечивать Израиль всем необходимым для защиты себя и своего народа”,- отметил Байден.
Дополнение
Белый дом заявил в понедельник, что после ужасных атак, произошедших в минувшие выходные, нет намерения отправлять войска США в Израиль.