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В Израиле погибли по меньшей мере 11 американских граждан, США будут предоставлять разведданные для освобождения заложников - Байден.

В Израиле погибли по меньшей мере 11 американских граждан, США будут предоставлять разведданные для освобождения заложников - Байден.

Киев • УНН

 • 483822 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН.  Среди погибших в результате нападения боевиков на Израиль было по меньшей мере 11 американских граждан. для освобождения заложников США будет обмениваться с Израилем разведывательной информацией. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Цитата

“У сожалению, теперь мы знаем, что среди погибших было по меньшей мере 11 американских граждан, многие из которых нашли второй дом в Израиле”, - заявил Байден.

Он также отметил, что американские граждане все еще пропали без вести, и США работают с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении.

“Я поручил своей команде работать с израильскими коллегами над всеми аспектами вопроса об освобождении заложников, включая обмен разведывательной информацией и направление экспертов из различных ведомств правительства Соединенных Штатов для консультаций с израильскими коллегами и предоставления им советов по усилиям по освобождению заложников”, - говорится в сообщении.

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Американским гражданам, которые в настоящее время находятся в Израиле, Государственный департамент предоставляет консульскую помощь, а также обновляет уведомления о безопасности. Сообщается, что для тех, кто хочет уехать, по-прежнему доступны коммерческие рейсы и наземные варианты.

“Мы помним боль от нападений террористов у себя дома, и американцы по всей стране объединились против этих злых действий, которые снова унесли жизни невинных американцев. Это возмутительно. И мы продолжим демонстрировать миру, что американский народ непреклонен в своей решимости противостоять терроризму во всех его формах. Соединенные Штаты и Государство Израиль являются неразлучными партнерами. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут обеспечивать Израиль всем необходимым для защиты себя и своего народа”,- отметил Байден.

Дополнение

Белый дом заявил в понедельник, что после ужасных атак, произошедших в минувшие выходные, нет намерения отправлять войска США в Израиль.

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