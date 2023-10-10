Білий дім заявив, що США не мають наміру надсилати свої війська в Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Білий дім заявив у понеділок, що після жахливих атак, які сталися минулими вихідними, немає наміру надсилати війська США в Ізраїль. Про це пише CNN, передає УНН.
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«Немає наміру відправляти військових США», — заявив журналістам у понеділок координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Але, за його словами, Байден «завжди переконуватиметься, що ми захищаємо наші інтереси національної безпеки, де б ці інтереси не були, зокрема, у тій частині світу».
Кірбі додав, що перший транш додаткової допомоги Ізраїлю США у сфері безпеки у відповідь на атаки надійшов станом на вечір понеділка.
«Я не думаю, що транш вже надійшов. Але він пробирається туди», — сказав він. «Ми повністю очікуємо, що будуть додаткові запити на системи безпеки від Ізраїлю, оскільки вони продовжують витрачати боєприпаси в цій боротьбі, і ми будемо підтримувати з ними руку».
Нагадаємо
Уряд Ізраїлю просить у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для «Залізного купола».