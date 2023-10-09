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Ізраїль просить у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для ППО

Ізраїль просить у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для ППО

Київ • УНН

 • 884142 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Уряд Ізраїлю просить у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для «Залізного купола». Цей запит надійшов після того, як міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки вже сьогодні, пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Ізраїльський чиновник сказав, що запит до американців включає Joint Direct Attack Munitions, або JDAM, комплект, який перетворює некеровану «тупу» бомбу на точну «розумну» зброю. Ізраїль застосував високоточні бомби для ударів з повітря по цілях у Газі.

Ізраїль також просить більше перехоплювачів для системи протиповітряної оборони малої дальності «Залізний купол», яка перехопила багато ракет, випущених із Гази. Але система була переповнена шквалом ракет, що дозволило деяким ракетам пройти й вразити Ізраїль.

США виділили мільйони доларів на Iron Dome.

Ізраїльський чиновник також сказав, що ізраїльська армія може запросити більше можливостей і зброї, залежно від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти ХАМАС. 

«У міру розвитку інших подій нам також знадобляться інші частини», — сказав чиновник.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон пізніше сьогодні зробить заяву про те, яку підтримку він надасть Ізраїлю.

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