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Израиль просит у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для ПВО

Израиль просит у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Правительство Израиля запрашивает у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для «Железного купола». Этот запрос поступил после того, как министр обороны Ллойд Остин пообещал, что США окажут Израилю помощь в области безопасности уже сегодня, пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Израильский чиновник сказал, что запрос американцам включает Joint Direct Attack Munitions, или JDAM, комплект, который превращает неуправляемую «тупую» бомбу в точное «умное» оружие. Израиль применил высокоточные бомбы для ударов с воздуха по целям в Газе.

Израиль также просит больше перехватчиков для системы ПВО малой дальности «Железный купол», которая перехватила многие ракеты, выпущенные из Газы. Но система была переполнена шквалом ракет, что позволило некоторым ракетам пройти и поразить Израиль.

США выделили миллионы долларов на Iron Dome.

Израильский чиновник также сказал, что израильская армия может запросить больше возможностей и оружия, в зависимости от того, как будет развернута кампания Израиля против ХАМАС. 

«По мере развития других событий нам также понадобятся другие части», — сказал чиновник.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон позже сегодня сделает заявление о том, какую поддержку он окажет Израилю.

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