США сьогодні планують оголосити, яку саме підтримку нададуть Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон пізніше сьогодні зробить заяву про те, яку підтримку він надасть Ізраїлю. Про це він повідомив у коментарі CNN, пише УНН.
Він сказав, що Ізраїль зробив ряд запитів, які зараз розглядає уряд.
Блінкін заявив, що вторгнення ХАМАСу являє собою «невибіркову терористичну атаку з боку терористичної організації».
Сам Ізраїль зараз «відносно спокійний», сказав Блінкен, але додав, що США розуміють, що в Секторі Гази тривають «інтенсивні» бої.
Крім того, департамент отримав ряд повідомлень про вбивства громадян США, і Блінкін сказав, що він і його команда працюють над перевіркою цих повідомлень.
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