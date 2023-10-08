США сегодня планируют объявить какую именно поддержку окажут Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон позднее сегодня сделает заявление о том, какую поддержку он окажет Израилю. Об этом он сообщил в комментарии CNN, пишет УНН.
Он сказал, что Израиль сделал ряд запросов, которые сейчас рассматривает правительство.
Блинкен заявил, что вторжение ХАМАСа представляет собой «неизбирательную террористическую атаку со стороны террористической организации».
Сам Израиль сейчас «относительно спокоен», сказал Блинкен, но добавил, что США понимают, что в секторе Газа продолжаются «интенсивные» бои.
Кроме того, департамент получил ряд сообщений об убийствах граждан США, и Блинкен сказал, что он и его команда работают над проверкой этих сообщений.
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