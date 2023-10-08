Количество погибших в Израиле возросло до 600 – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По сообщениям The Times Of Israel количество погибших в результате ХАМАС возросло до 600 человек, пишет УНН.
Предполагаемое число погибших в результате нападения ХАМАС на приграничные поселения в Израиле сегодня днем резко возросло с 300 сегодня утром до примерно 600.
Представитель ZAKA, группы добровольцев, которая занимается погибшими после террористических атак, сообщил, что более 600 израильтян были убиты.
Тела обнаруживаются в то время, как израильские силы продолжают сражаться с боевиками ХАМАС, вытесняя их из населенных пунктов вдоль границы.
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Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории Сектора Газа. Террористы проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по целям террористов ХАМАС и Ливана.