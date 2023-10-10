Белый дом заявил, что США не намерены отправлять свои войска в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Белый дом заявил в понедельник, что после ужасных атак, произошедших в минувшие выходные, нет намерения отправлять войска США в Израиль. Об этом пишет CNN, передает УНН.
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«Нет намерения отправлять военных США», — заявил журналистам в понедельник координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Но, по его словам, Байден «всегда будет убеждаться, что мы защищаем наши интересы национальной безопасности, где бы эти интересы ни были, в частности, в той части мира».
Кирби добавил, что первый транш дополнительной помощи Израиля США в области безопасности в ответ на атаки поступил по состоянию на вечер понедельника.
«Я не думаю, что транш уже поступил. Но он пробирается туда», — сказал он. «мы полностью ожидаем, что будут дополнительные запросы на системы безопасности от Израиля, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе, и мы будем поддерживать с ними руку».
Напомним
Правительство Израиля просит в США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для «Железного купола».