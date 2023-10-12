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Госсекретарь США Блинкен встретился с премьером Израиля: обсудили сотрудничество в области безопасности

Киев • УНН

 • 376514 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает УНН со ссылкой на заявление посольства США в Израиле.

Цитата

Премьер-министр Нетаньяху заявил, что визит Блинкена является еще одним выражением связи между Израилем и Соединенными Штатами. По его словам, страны разделяют общие интересы, которые растут с каждым днем.

Нетаньяху отметил, что США «только что помогли противостоять попыткам делегитимизировать Израиль в Организации Объединенных Наций».

«Ваш визит происходит в важное время. Это время, когда многие в международном сообществе - я бы сказал, большинство международного сообщества - увидели истинное лицо Ирана. Они увидели варварство этого режима против собственного народа. Они увидели, как он экспортирует агрессию за пределы своих границ и за пределы Ближнего Востока, и я думаю, что существует общий консенсус относительно того, что этот режим не должен получить ядерное оружие», - сказал Нетаньяху Блинкену.

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По словам премьер-министра, политика Израиля заключается в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки

В свою очередь Госсекретарь США заявил, что приверженность Америки безопасности Израиля остается железной.

«Приверженность Америки никогда не колебалась. И никогда не пошатнется. И сегодня мы с премьер-министром обсудили пути, которыми мы можем продолжать укреплять наше партнерство и наши общие интересы в области безопасности», - заявил Блинкен.

По его словам, США и Израиль согласны с тем, что Ирану никогда нельзя позволить получить ядерное оружие.

«Обсудили углубление сотрудничества в целях противостояния и противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Так же, как Иран в течение длительного времени поддерживает террористов, которые нападают на израильтян и других, режим сейчас предоставляет беспилотники, которые россия использует для убийства невинных украинских гражданских лиц», - отметил Госсекретарь.

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Блинкен также отметил, что долгосрочная цель США состоит в том, чтобы палестинцы и израильтяне пользовались равным уровнем свободы, безопасности, возможностей, справедливости и достоинства

«Мы призываем все стороны сейчас принять срочные меры для восстановления спокойствия, деэскалации. Мы хотим убедиться, что существует среда, в которой мы сможем, я надеюсь, в какой-то момент создать условия, при которых мы сможем начать восстанавливать чувство безопасности как для израильтян, так и для палестинцев, которого, конечно, катастрофически не хватает», - заметил Блинкен.

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