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Нетаньяху поблагодарил Блинкена за поддержку США и заявил, что ХАМАС должен быть разгромлен

Киев • УНН

 • 365843 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Боевики террористической группировки ХАМАС должны быть уничтожены, так же как когда-то был разгромлен ИГИЛ. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл в Израиль с официальным визитом, сообщает УНН со ссылкой на The Tiimes of Israel.

Беньямин Нетаньяху поблагодарил Энтони Блинкена за поддержку США в борьбе с ХАМАСом.

Цитата

"Господин министр, вы приехали к нации, которая страдает, нации, которая борется, нации львов, нации, которая полна решимости победить силы зла, окружающие нас. Благодарю вас, благодарю президента Байдена и благодарю американский народ за вашу невероятную поддержку Израиля в нашей войне против варваров из ХАМАСа", - заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля заявил, что этот визит "является еще одним ощутимым примером однозначной поддержки со стороны Америки".

"ХАМАС показал себя врагом цивилизации. Массовое убийство молодых людей на музыкальном фестивале под открытым небом, убийство целых семей, убийство родителей на глазах у их детей и убийство детей на глазах у их родителей. Сожжение людей заживо. Отрубание голов. Похищение - маленького мальчика, и не только похищение, издевательства, побои, нападения", - отметил Нетаньяху.

По его словам, президент США Джо Байден был прав, назвав ХАМАС «чистым злом».

"ХАМАС - это ИГИЛ, и так же как ИГИЛ был разгромлен, так же должен быть разгромлен и ХАМАС", - сказал Нетаньяху.

И отметил, что ни одна страна не должна давать боевикам убежище. А против тех, кто это делает, должны быть введены санкции.

"Впереди будет много трудных дней", - сказал Нетаньяху, но он "не сомневается, что силы цивилизации победят, и причина этого заключается в том, что мы понимаем, что является первой предпосылкой победы. Это то, о чём вы только что сказали на нашей встрече - моральная чистота".

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкин во время рабочей поездки в Израиль обсудил с премьер-министром Беньямином Нетаньяху сотрудничество в области безопасности.

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