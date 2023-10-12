Нетаньяху поблагодарил Блинкена за поддержку США и заявил, что ХАМАС должен быть разгромлен

КИЕВ. 12 октября. УНН. Боевики террористической группировки ХАМАС должны быть уничтожены, так же как когда-то был разгромлен ИГИЛ. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл в Израиль с официальным визитом, сообщает УНН со ссылкой на The Tiimes of Israel.