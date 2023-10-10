США усилили "положение военных сил в регионе" для обеспечения сдерживания: Байден о ситуации в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент США Джо Байден после разговора з премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты «укрепили позиции наших военных сил в регионе, чтобы усилить наше сдерживание», передает УНН со ссылкой на CNN.
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«Министерство обороны перебросило авианосную ударную группу авианосца «Джеральд Р. Форд» в восточное Средиземноморье и усилило наше присутствие истребительной авиации. И мы готовы перебросить дополнительные средства по мере необходимости», — сказал он.
Байден также предостерег любые враждебно настроенные стороны не злоупотреблять ситуацией в Израиле.
«Наши сердца могут быть разбиты, но наша решимость ясна», — сказал он. «Вчера я также разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить последние события с нашими европейскими союзниками и скоординировать наш совместный ответ».
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Контекст
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.