США посилили "становище військових сил у регіоні" для забезпечення стримування: Байден про ситуацію в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден після розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив, що Сполучені Штати «зміцнили позиції наших військових сил в регіоні, щоб посилити наше стримування», передає УНН з посиланням на CNN.
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«Міністерство оборони перекинуло ударну групу авіаносця «Джеральда Р.Форда» у Східне Середземномор'я та посилило нашу присутність винищувальної авіації. І ми готові перекинути додаткові кошти в міру необхідності», — сказав він.
Байден також застеріг будь-які ворожі сторони не зловживати ситуацією в Ізраїлі.
«Наші серця можуть бути розбиті, але наша рішучість зрозуміла», — сказав він. «Вчора я також спілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб обговорити останні події з нашими європейськими союзниками та координувати нашу спільну відповідь».
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Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в Цахалі заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.