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В Израиле погибло по меньшей мере 14 американцев: Байден назвал нападение ХАМАС "актом чистого зла"

Киев • УНН

 • 422132 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент США Джо Байден осудил субботние атаки ХАМАС на Израиль, назвав их “актом чистого зла”, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Люди в Израиле жили, страдая от “чистого искреннего зла” от “кровавых рук террористической организации ХАМАС, группы, чья заявленная цель существования — убивать евреев. Это акт чистого зла”, — сказал Байден во вторник.

Добавим

Он отметил, что в Израиле погибло более 1000 человек, в том числе по меньшей мере 14 американских граждан.

“... ужасные сообщения об убийстве младенцев, убитые целые семьи. Молодых людей убили во время посещения музыкального фестиваля...”, — сказал Байден.

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Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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