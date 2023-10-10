В Ізраїлі загинуло щонайменше 14 американців: Байден назвав напад ХАМАС "актом чистого зла"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден засудив суботні атаки ХАМАС на Ізраїль, назвавши їх «актом чистого зла», передає УНН із посиланням на CNN.
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“Люди в Ізраїлі жили, страждаючи від “чистого непідробного зла” від “кривавих рук терористичної організації ХАМАС, групи, чия заявлена мета існування — вбивати євреїв. Це акт чистого зла”, — сказав Байден у вівторок.
Додамо
Він зазначив, що в Ізраїлі загинули понад 1000 людей, у тому числі щонайменше 14 американських громадян.
“... жахливі повідомлення про вбивство немовлят, убиті цілі сім’ї. Молодих людей убили під час відвідування музичного фестивалю...”, — сказав Байден.
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Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.