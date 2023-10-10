В Ізраїлі загинуло щонайменше 14 американців: Байден назвав напад ХАМАС "актом чистого зла"

Цитата

“Люди в Ізраїлі жили, страждаючи від “чистого непідробного зла” від “кривавих рук терористичної організації ХАМАС, групи, чия заявлена мета існування — вбивати євреїв. Це акт чистого зла”, — сказав Байден у вівторок.

Додамо

Він зазначив, що в Ізраїлі загинули понад 1000 людей, у тому числі щонайменше 14 американських громадян.

“... жахливі повідомлення про вбивство немовлят, убиті цілі сім’ї. Молодих людей убили під час відвідування музичного фестивалю...”, — сказав Байден.

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Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.