Байден поговорив з Нетаньяху і незабаром звернеться до нації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден завершив розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та незабаром звернеться до нації щодо війни в Газі. Про це пише Times of Israel з посиланням на Білий дім, передає УНН.
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Очікується, що результати виклику будуть оприлюднені найближчими годинами.
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На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.