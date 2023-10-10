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Байден поговорив з Нетаньяху і незабаром звернеться до нації

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден завершив розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та незабаром звернеться до нації щодо війни в Газі. Про це пише Times of Israel з посиланням на Білий дім, передає УНН.

Деталі

Очікується, що результати виклику будуть оприлюднені найближчими годинами.

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Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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