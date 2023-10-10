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В адміністрації Байдена розглядають можливість об’єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет

В адміністрації Байдена розглядають можливість об’єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Для забезпечення додаткового фінансування України з боку США представники Білого дому та окремі законодавці можуть запропонувати ув’язати допомогу Україні в один пакет з Ізраїлем. Про це пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Адміністрація Байдена та окремі представники Конгресу активно обговорюють об’єднання допомоги Ізраїлю та фінансування України. Законодавці, які підтримують Україну, розраховують, що такий крок допоможе подолати протидію деяких представників Республіканської партії, які не схвалюють продовження підтримки України. При цьому очікується, що за виділення допомоги Ізраїлю Конгрес проголосує одностайно.

При цьому колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті сказав NBC, що ще не бачив подібних ініціатив і висловив сумнів, що допомога Ізраїлю не "має бути в заручниках чогось іншого".

Однак Білий дім спокійно оцінює політичну життєздатність об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю, заявив NBC представник адміністрації.

«І те, й інше важливе, і ми досить велика, досить велика, економічно життєздатна і досить динамічна країна, щоб мати можливість підтримувати і те, й інше», - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій адмірал Джон Кірбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головнокомандувач США закликає Конгрес діяти так, щоб задовольнити потреби у зброї України та Ізраїлю одночасно

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