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Пентагон отправит второй авианосец, чтобы сдержать Иран и Хезболу от нападения на Израиль

Киев • УНН

 • 411356 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Соединенные Штаты вскоре отправят второй авианосец в восточное Средиземноморье, чтобы сдержать Иран и Хезболлу от нападения на Израиль. Об этом сообщает ABC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, пишет УНН.

Пентагон отправит второй авианосец, чтобы сдержать Иран и Хезболу от нападения на Израиль

Детали

В отчете говорится, что Пентагон приказал, чтобы USS Eisenhower присоединился к USS Ford, последний из которых находится в международных водах у побережья Израиля.

Кроме того, американские СМИ сообщают, что десантный корабль USS Bataan будет развернут ближе к Израилю.

В состав ударной группы Eisenhower входят авианосец USS Eisenhower и крейсер USS Philippine Sea, а также эсминцы USS Laboon, USS Mason и USS Gravely.

Eisenhower отправился из Норфолка, штат Вирджиния, направляясь к ранее запланированному развертыванию, которое перенесет его на Ближний Восток через Средиземное море.

Напомним

США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования к возможному развертыванию Израиля.

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