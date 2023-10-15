Пентагон отправит второй авианосец, чтобы сдержать Иран и Хезболу от нападения на Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Соединенные Штаты вскоре отправят второй авианосец в восточное Средиземноморье, чтобы сдержать Иран и Хезболлу от нападения на Израиль. Об этом сообщает ABC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, пишет УНН.
Детали
В отчете говорится, что Пентагон приказал, чтобы USS Eisenhower присоединился к USS Ford, последний из которых находится в международных водах у побережья Израиля.
Кроме того, американские СМИ сообщают, что десантный корабль USS Bataan будет развернут ближе к Израилю.
В состав ударной группы Eisenhower входят авианосец USS Eisenhower и крейсер USS Philippine Sea, а также эсминцы USS Laboon, USS Mason и USS Gravely.
Eisenhower отправился из Норфолка, штат Вирджиния, направляясь к ранее запланированному развертыванию, которое перенесет его на Ближний Восток через Средиземное море.
Напомним
США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования к возможному развертыванию Израиля.