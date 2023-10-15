Пентагон отправит второй авианосец, чтобы сдержать Иран и Хезболу от нападения на Израиль

Детали

В отчете говорится, что Пентагон приказал, чтобы USS Eisenhower присоединился к USS Ford, последний из которых находится в международных водах у побережья Израиля.

Кроме того, американские СМИ сообщают, что десантный корабль USS Bataan будет развернут ближе к Израилю.

В состав ударной группы Eisenhower входят авианосец USS Eisenhower и крейсер USS Philippine Sea, а также эсминцы USS Laboon, USS Mason и USS Gravely.

Eisenhower отправился из Норфолка, штат Вирджиния, направляясь к ранее запланированному развертыванию, которое перенесет его на Ближний Восток через Средиземное море.

Напомним

США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования к возможному развертыванию Израиля.