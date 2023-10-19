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Возле Йемена под обстрел попал корабль ВМС США: выпущенные цели были перехвачены

Киев • УНН

 • 321680 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Военный корабль ВМС США, который действовал на Ближнем Востоке, перехватил несколько целей у побережья Йемена в четверг. Об этом сообщили CNN двое американских чиновников, пишет УНН.

Возле Йемена под обстрел попал корабль ВМС США: выпущенные цели были перехвачены

Детали

Один из официальных лиц сказал, что ракеты выпустили поддерживаемые Ираном боевики Хуси, участвующие в конфликте в Йемене. По словам второго чиновника, было перехвачено примерно 2-3 ракеты.

Позже в четверг спикер Пентагона генерал Пэт Райдер подтвердил, что USS Carney сбил три наземные ракеты, а также несколько беспилотников, которые были запущены поддерживаемыми Ираном силами хуситов в Йемене.

«Эта акция была демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую мы построили на Ближнем Востоке и которую мы готовы использовать, когда это необходимо, чтобы защитить наших партнеров и наши интересы в этом важном регионе», — сказал он. «Никаких потерь среди американских сил и, как нам известно, нет среди гражданских лиц на земле».

Райдер сказал, что Пентагон пока не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и беспилотники, но сказал, что они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, «потенциально к целям в Израиле».

Напомним

Соединенные Штаты объявляли, что отправят второй авианосец в восточное Средиземноморье, чтобы сдержать Иран и Хезболлу от нападения на Израиль.

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